Юлиана Княжевская: В Очаково-Матвеевском построят школу с детсадом и спортивным кластером

Площадь комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров

На Большой Очаковской улице планируется возведение школы с пристроенным детским садом. Площадь участка для будущего строительства составит 2,3 гектара. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменения в правила землепользования и застройки для этого объекта. Планируется, что ввод в эксплуатацию новой школы состоится до 2024 года.

Княжевская пояснила, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров.

По словам председателя Москомархитектуры, общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров.

"На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников. Свободная от застройки территория будет озеленена и благоустроена", - добавила Юлиана Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Северном округе Москвы идёт активное строительство школ и детских садов. В начале сентября открылись учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке, позднее заработала школа на улице Софьи Ковалевской, завершается строительство школы в Бескудникове и детского сада в Ховрине.

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