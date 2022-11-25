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Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в СВАО

12:58
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Это позволит создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала площадью 17,84 га в районе Марьина Роща. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проектируемая территория расположена по адресу: ул. Веткина, вл. 2, в районе пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги. В настоящее время большую ее часть занимают устаревшие производственно-складские, коммунальные, административно-деловые здания и сооружения.

Проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала общей площадью 159 тыс. кв. м, включая жилье (84,7 тыс. кв. м) и два деловых центра (74,5 тыс. кв. м).

Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе реконструкция ул. Веткина и строительство нового проезда с устройством велодорожек. В целях обеспечения будущего квартала инженерно-коммунальной инфраструктурой будут проложены сети коммуникаций и построена распределительная подстанция.

Реализация проекта планировки позволит создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест и комфортные условия для проживания более 950 человек.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех бывших промзон: "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт" и "Северянин". Реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка восьми тысячи новых рабочих мест.

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Проект жилого квартала
Проект жилого квартала
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