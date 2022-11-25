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Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР

12:53
  • пятница
  • 25 ноября 2022

В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги различных специализаций

В Донецкой и Луганской народных республиках на постоянной основе работают более 200 московских медиков, сообщил официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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"В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи - всего более 200 специалистов. Они провели в ДНР и ЛНР уже более 3,5 тыс. операций и почти 11 тыс. консультаций пациентов", - говорится в сообщении.

Уточняется при этом. что столичные врачи помогают в установке и настройке медицинской техники, организации стационарной помощи.

В ЛНР и ДНР работают, в частности, специалисты городской клинической больницы №15 имени Филатова, ГКБ Боткина, ГКБ Вересаева и ГКБ Буянова, а также Склифа и центра "Коммунарка".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что налаживание мирной жизни в республиках - это задача всех регионов.

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