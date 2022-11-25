Подросток насмерть сбил девушку на переходе на востоке Москвы

Он купил машину, скрыв от продавца свой возраст

Столичным врачам не удалось спасти 22-летнюю девушку, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии после ночного ДТП на востоке Москвы, передает "ТВ Центр".

Ее сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Машина двигалась на большой скорости и, как видно на кадрах камеры наблюдения, даже не притормозила.

Оказалось, что за рулем "Тойоты" находился несовершеннолетний. Он рассказал, что машину купил в начале месяца, скрыв от продавца свой возраст. Сейчас он задержан.

"17-летний юноша, не имея прав в управлении транспортными средствами, сел за руль автомобиля и при движении по улице Красноярская совершил наезд на пешехода. Прокуратура контролирует расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, установления причин и условий произошедшего, а также обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства", - сообщили в прокуратуре.

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