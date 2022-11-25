Появились подробности масштабного сбоя сервиса "Делимобиль"

Пострадавшие готовы обратиться в суд

Часами не могли забрать свои вещи, опаздывали в аэропорт и на вокзал, а кто-то и вовсе оказался заблокированным посередине МКАД. С такими проблемами столкнулись пользователи каршеринга "Делимобиль" накануне поздно вечером в Москве.

Арендовав вчера вечером автомобиль каршеринга для срочной поездки по делам, Вячеслав очень сильно пожалел. Вместо одной проблемы, решением которой он намеревался заняться, с прокатным авто на него свалился ворох новых.

"Хотел заводить машину, машина перестала реагировать на ключ зажигания. Я часа полтора здесь просидел, весь промерз. Ну потом мне нужно было ехать по делам. Машину закрыл, вызвал такси. Она здесь часов 15 стояла", - говорит он.

Все это время за аренду начислялась оплата. К утру сумма выросла до 4000 рублей. Дозвониться на горячую линию у мужчины так и не вышло. В сообщении от поддержки ему пришла отписка, что его вопросом занимаются.

"Вчера произошел сбой у ряда пользователей "Делимобиля", были сложности с началом и завершением аренды в приложении. Вскоре сервис восстановил работу, команда поддержки оперативно помогла всем, кто обратился за помощью. Кроме того, сейчас мы рассматриваем все нестандартные обращения клиентов и произведем компенсацию денежных средств за аренды", - сообщили в пресс-службе.

Из-за ситуации, которая приключилась с ним, Руслан Бакаев в ужасе. Арендное авто, в котором он ехал с родителями, резко заглохло прямо посреди МКАД. Ехавшие позади машины чудом успели оттормозиться. Да и оказаться в стоящем авто на самой аварийной в городе магистрали очень опасно. На этом приключения не закончились. Вместо специалистов техподдержки, к мужчине на место приехал еще один арендатор авто, успевший уже заявить в полицию об угоне.

"В итоге с ним обговариваем ситуацию. Он говорит, зашел в кафе, выхожу, не могу машину открыть. Пошел греться. А в итоге открылась машина. Я поехал на ней. И у меня ситуация, что заглохла машина на МКАД. А ее, получается, заблокировали", - объясняет Бакаев.

Таких историй в сети десятки. Пострадавшие от массового сбоя водители намерены требовать от компании возмещения понесенных убытков. Юристы считают, что "Делимобиль" не сможет сослаться на то, что у них легли сервера и они не несут за это никакой ответственности.

Если сервис откажется возместить нанесенный ущерб в добровольном порядке, пострадавшие будут обращаться в суд. В этом случае компания должна будет не только компенсировать им убытки, но и заплатить 50% сверх указанной суммы.

Татьяна Сидорова, Андрей Пашутин, Дмитрий Лукиных, Константин Леглер, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"