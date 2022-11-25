Особая сфера: в Москве проходит выставка по реставрации

Российские компании развивают свои производства

Уникальные разработки, собственные технологии, российское сырье - в Москве проходит выставка, которая расскажет и покажет, чем можно заменить импортные материалы для реставрации. Многое уже используется при обновлении памятников и исторических зданий в столице.

Произведения искусства, археологические артефакты и крупные объекты реставрации - эта выставка для тех, кто умеет возвращать к жизни предметы и целые здания. Небесно-голубой фрагмент - часть знаменитого глобуса с фасада Центрального телеграфа. После реставрации этого легендарного символа эпохи земной шар снова должен начать крутиться.

"Каркас почистится от загрязнения, коррозии, стекла поменяются, где это нужно. Он будет ярче, краше, чище. Основная проблема глобуса - техногенные загрязнения. Тверская улица, много машин", - рассказал Георгий Горячев, архитектор-реставратор мастерской "Фаросъ".

На выставке вблизи можно рассмотреть икону княгини Ольги с исторических особняков усадьбы в Орлово-Давыдовском и лошадь с гигантской люстры из павильона "Латвия" на ВДНХ. А еще - познакомиться с уникальным производством стеклянных кирпичей Фальконье.

"Идеей Густава Фальконье было создание элементов, которые бы делались мануфактурным способом на стекольных производствах. Это кирпичи, которые одновременно пропускают свет, но сохраняют тепло. Они его еще рассеивают, зонируют, приглушают за счет своего света и рельефа", - говорит Никита Андреев, консультант производства стеклянных кирпичей Фальконье.

Уникальные технологии и собственные разработки - это то, что сейчас востребовано. Мастера столкнулись с дефицитом материалов, поэтому российские компании развивают свои производства.

"Архитектурная керамика - совершенно особая сфера. Для того, чтобы работа сохранялась годы, даже столетия, требуется неукоснительное соблюдение технологии, состав и химия этих масс является определяющей", - отметила Анастасия Долгова, куратор реставрационно-производственной компании "Паллада".

Материалы российского производства активно используются для реставрации исторических объектов в Москве. Например, такую штукатурку можно увидеть на фасадах Большого театра. Краски и сухие строительные смеси не уступают иностранным по качеству и долговечности и адаптированы к российским условиям, которые считаются более жесткими.

"Мы имеем возможности, мощности производить материалы, быть независимыми по сырьевому принципу и, конечно, обеспечивать в достаточной мере тот объем материалов, который необходим для госзаказа и для частных инвестиций", - заявила Юлия Логинова, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Рынок реставрационных материалов меняется, внедряет новые идеи и технологии, чтобы решать сложнейшую задачу - сохранять исторический облик и одновременно соответствовать всем самым современным стандартам.

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, Александр Агашин, "ТВ Центр"

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