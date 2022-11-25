В Третьяковке заработала выставка на 150-летие архитектора Щусева

Таланты мастера были весьма разносторонними

Около двухсот графических работ, за которыми можно увидеть не только знаменитого архитектора Алексея Щусева, но и талантливого рисовальщика. Большая часть коллекции рассказывает об истории проектирования здания Казанского вокзала в Москве.

"Это выставка, которая, конечно, представляет Щусева как универсальную фигуру. Такого невероятного масштаба, который можно сопоставить, действительно, с гениями Возрождения", - отметила Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи.

Каждая работа - вызов реставратору. В музей полотна попали, как говорят специалисты, в крайне руинированном состоянии. В плесени и следах жизнедеятельности насекомых. Некоторые эскизы хранят тайну. Например, на обороте этого проекта Круглой башни Казанского вокзала есть другой рисунок - большой крест, нарисованный углем. Но экспонировать решили цветную сторону полотна.

"Он, конечно, зодчий, великий зодчий. Но в душе он колорист. Невероятные масштабные его композиции они говорят, что он архитектор и живописец. Он очень красиво мог донести цвет и вот этот вкус будущей постройки, на которую он обращал особое внимание", - говорит Инна Соловова, заведующая отделом научной реставрации графики ХVIII - начала ХХ века Третьяковской галереи.

Один из залов Третьяковки теперь похож на ковер белокаменной резьбы Покровского храма Марфо-Мариинской обители. Фантастические растения и птицы - как "бумажный аналог" фасада собора. Эти работы тоже пришлось тщательно восстанавливать после того, как они побывали в руках каменщиков.

"Они использовали клей, чтобы приклеивать это к какой-то поверхности. Клей, особенно щелочной, которым обычно пользуются строители, он очень вреден для бумаги. Он буквально разъедает, щелочь разъедает бумагу", - указала Елизавета Горелышева, хранитель отдела графики ХVIII - начала ХХ века Третьяковской галереи.

Финальный штрих - еще одно ценное приобретение - портрет Алексея Щусева кисти Бориса Кустодиева. Тот самый, который написан в 1917 году, когда архитектор работал над проектом Казанского собора.

Екатерина Гоголева, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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