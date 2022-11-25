На столичной сцене представят обновленную версию "Щелкунчика"

Хореограф Юрий Посохов решил отказаться от знакомых шаблонов
В пятницу вечером свою версию балета "Щелкунчик" представляет Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, передает "ТВ Центр".
На сцене - герои, которых в классической постановке нет. Но они есть у Гофмана.
Хореограф Юрий Посохов решил отказаться от знакомых шаблонов. Рисунок получился современным и подчас неожиданным.
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