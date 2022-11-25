ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль не увидел в словах Зеленского готовности к миру

13:20
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Президент Украины настаивает на возвращении Крыма

Любые разговоры об отчуждении Крыма означают обсуждение попыток отобрать часть российской территории. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Власти Крыма ответили на притязания Зеленского

Представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины о намерении вернуть утраченные территории. Песков напомнил, что "в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем".

Де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ничто иное, как обсуждение темы отчуждения территорий России, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи, подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова трактовать заявление Зеленского как выражение готовности к миру неверно, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина полна решимости вернуть все утраченные территории и не исключает возможность сделать это невоенным путем. Он также отметил, что "если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", однако "если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации", его обсуждение будет пустой тратой времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.