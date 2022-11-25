Кремль не увидел в словах Зеленского готовности к миру

Президент Украины настаивает на возвращении Крыма

Любые разговоры об отчуждении Крыма означают обсуждение попыток отобрать часть российской территории. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины о намерении вернуть утраченные территории. Песков напомнил, что "в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем".

Де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ничто иное, как обсуждение темы отчуждения территорий России, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи, подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова трактовать заявление Зеленского как выражение готовности к миру неверно, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина полна решимости вернуть все утраченные территории и не исключает возможность сделать это невоенным путем. Он также отметил, что "если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", однако "если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации", его обсуждение будет пустой тратой времени.

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