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Песков опроверг ухудшение отношений России и Казахстана

13:36
  • пятница
  • 25 ноября 2022

В Кремле оценили эти отношения как "максимально продвинутое партнерство"

Мнения экспертов на тему российско-казахстанских отношений абсолютно неважны, на них не надо обращать внимание. Такое заявление в пятницу, 25 ноября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля прокомментировал оценки некоторых экспертов, которые заявляли о проблемах в отношениях России и Казахстана.

Как подчеркнул Песков, "обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами".

Отношения Москвы и Астаны пресс-секретарь президента России охарактеризовал как "максимально продвинутое партнерство, это и взаимовыгодный характер, это и отношения, основанные на принципах взаимного уважения, готовности учитывать озабоченности друг друга, готовность прийти на взаимовыручку, сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ", сообщает РИА Новости.

В октябре президент России Владимир Путин в поздравлении казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики отмечал, что Казахстан играет важную роль в международных делах. Российский лидер также подчеркнул, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном успешно развиваются.

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Дмитрий Песков
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