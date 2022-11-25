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Столтенберг назвал "лучший путь" к мирному урегулированию на Украине

13:58
  • пятница
  • 25 ноября 2022

НАТО подтверждает поддержку Киева

Оптимальный способ увеличить шансы на мирное урегулирование украинского конфликта — это оказание военной поддержки властям Украины. Такое мнение в пятницу, 25 ноября, высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Политик заявил, что поддержка Украины — в интересах Североатлантического альянса. При этом генсек НАТО выразил убежденность в том, что Украина имеет право на самооборону, и Альянса обеспечивает реализацию этого права.

Столтенберг объяснил это тем, что "большинство войн заканчиваются переговорами, но происходящее за столом переговоров зависит от происходящего на земле", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал, что вместо побуждения Украины к мирным переговорам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на решении, приемлемом для Киева — а оно определяется успехами на поле боя. Обращаясь к "одержимым политикам Запада", представитель Совфеда призвал понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия.

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