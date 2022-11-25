В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

Виновные должны быть наказаны, подчеркнули в организации

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в пятницу, 25 ноября, опубликовало заявление с призывом максимально расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк выразил мнение, что видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными.

Тюрк рассказал, что мониторинговая миссия всемирной организации на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти "вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными".

Необходимо провести максимально, "насколько это возможно, полное расследование событий" и привлечь виновных к ответственности, цитирует заявление комиссара ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих Российской Федерации, попавших к ВСУ в плен на территории Луганской Народной Республики.

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