ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных

14:20
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Виновные должны быть наказаны, подчеркнули в организации

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в пятницу, 25 ноября, опубликовало заявление с призывом максимально расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине.

Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных
Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк выразил мнение, что видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными.

Тюрк рассказал, что мониторинговая миссия всемирной организации на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти "вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными".

Необходимо провести максимально, "насколько это возможно, полное расследование событий" и привлечь виновных к ответственности, цитирует заявление комиссара ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих Российской Федерации, попавших к ВСУ в плен на территории Луганской Народной Республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание ООН
Заседание ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.