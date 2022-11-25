МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения России и Африки

Россию и Африку всегда связывали узы дружественных отношений

С начала Россией специальной военной операции Запад значительно усилил давление на африканские страны, пытаясь повлиять на российские отношения с регионом. Такое заявление в пятницу. 25 ноября, сделал посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров.

Дипломат рассказал в интервью ТАСС, что Россия заинтересована в продолжении многопланового партнерства с Африкой, включая расширение политического диалога, наращивание экономического и гуманитарного взаимодействия.

При этом Запад тревожит укрепление связей между Россией и странами Африки, поэтому, в частности, в США разработали законопроект "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", предусматривающий наложение санкций на африканцев за любое сотрудничество с Россией.

Однако африканские страны, "которым уже порядком надоело такое давление со стороны бывших метрополий и откровенный диктат, с кем сотрудничать, а с кем нет", ясно выразили свою позицию к этому документу, отметил Озеров.

Посол напомнил, что государства Африки официально воздерживаются от присоединения к антироссийским санкциям и негативно относятся к попыткам Вашингтона и союзников по блоку НАТО навязать им участие в них.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию — там "исторически сложилось положительное отношение к России еще с советских времен".

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