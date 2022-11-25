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Члены НАТО нарастили выпуск запчастей и боеприпасов советского образца

14:57
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Эта мера предпринята ради помощи Киеву

Некоторые члены НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Политик отметил, что у Украины по-прежнему много артиллерии советской эпохи, для которой требуются боеприпасы и запасные части.

При этом Столтенберг подчеркнул, что поставки Украине вооружений стандарта НАТО, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), повышают операционную совместимость армий НАТО и Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимальный способ увеличить шансы на мирное урегулирование украинского конфликта — это оказание военной поддержки властям Украины. Политик заявил, что поддержка Украины — в интересах Североатлантического альянса.

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