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Еврокомиссия опровергла рассмотрение запрета на импорт газа из России

15:19
  • пятница
  • 25 ноября 2022

При этом члены ЕС согласовали изъятие российского газа из совместных закупок

Еврокомиссия никогда не рассматривала возможность введения запрета на импорт российского газа. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
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Чиновник отметил, что Брюссель никогда не сообщал о ведении работы над запретом российского газа, это не изменилось.

При этом Мамер не стал объяснять решение исключить российский газ из механизма совместных закупок, который прорабатывают в Евросоюзе по предложению Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Они договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ.

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