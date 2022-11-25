Еврокомиссия опровергла рассмотрение запрета на импорт газа из России

При этом члены ЕС согласовали изъятие российского газа из совместных закупок

Еврокомиссия никогда не рассматривала возможность введения запрета на импорт российского газа. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

Чиновник отметил, что Брюссель никогда не сообщал о ведении работы над запретом российского газа, это не изменилось.

При этом Мамер не стал объяснять решение исключить российский газ из механизма совместных закупок, который прорабатывают в Евросоюзе по предложению Еврокомиссии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Они договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ.

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