Применено высокоточное оружие

Ликвидация более 300 иностранных наемников стала итогом ударов высокоточным оружием ВС России по пунктам дислокации "солдат удачи". Также уничтожена вражеская техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", - заявил Конашенков на брифинге.

Еще около ста наемников ликвидированы в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Российские военные здесь также применили высокоточное оружие, уничтожили танк, две бронемашины и восемь автомобилей.

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