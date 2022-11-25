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ВС России уничтожили более 300 иностранных наемников

15:09
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Применено высокоточное оружие

Ликвидация более 300 иностранных наемников стала итогом ударов высокоточным оружием ВС России по пунктам дислокации "солдат удачи". Также уничтожена вражеская техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", - заявил Конашенков на брифинге.

Еще около ста наемников ликвидированы в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Российские военные здесь также применили высокоточное оружие, уничтожили танк, две бронемашины и восемь автомобилей.

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