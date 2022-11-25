Путин встретился с матерями российских военных. Главное

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября

У Владимира Путин в пятницу встреча с матерями российских военных. Президент говорил о ней еще пару недель назад, а приурочена она ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, в воскресенье.

События этого года разделили сотни тысяч семей. Выразить им свою личную поддержку президент посчитал важным, в Ново-Огарёво - накануне празднования Дня матери - приглашены мамы бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

"Прекрасно понимаю, что для вас, так же как для очень многих других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию не то что бы праздничное, а, скорее всего, связано с чувством тревоги и заботы, в мыслях о том, что с вашими мальчиками", - отметил президент.

Присутствуют здесь и те, кто потерял в ходе проведения спецоперации сына. "Язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, всё руководство страны – мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребёнка. Особенно для мамы. Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль разделяем и сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой", - заявил Путин.

То, что встреча президента с родственниками мобилизованных необходима, очевидно. Учитывая количество вопросов и, конечно, переживаний, которые есть у жён и матерей. О необходимости поддерживать их сейчас Владимир Путин напоминает регулярно. В Москве по указу мэра Сергея Собянина открыты Центры поддержки семей мобилизованных. С начала октября город ведет системную работу, подставляя плечо родственникам военнослужащих. Уже зарегистрированы тысячи обращений, кроме того, сотрудники социальных служб сами выходят на контакт с семьями мобилизованных москвичей.

"Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всём протяжении специальной военной операции и после нее", - сообщил Собянин.

В Москве в Центрах поддержки семей мобилизованных работают специалисты разного профиля. Которые разбираются индивидуально с каждым запросом. Потому что каждый случай особенный. Матерям, например, помогают с устройством детей в садик и в бесплатные секции. При необходимости оказывают психологическую и материальную помощь. Перенимают этот опыт и регионы - в Коврове, это Владимирская область, организован подобный центр. Не такой масштабный, конечно, но такой же нужный.

"Вопросов много. Гражданам нужно оказывать всяческую помощь и поддержку. Здесь, в этом кабинете, присутствуют и работники юридической сферы, психологи, работники банковской системы", - рассказала Елена Фомина, глава Коврова.

Принят федеральный закон, по которому мобилизованным и членам их семей даётся право на отсрочку платежей по кредитам. Задача региональных властей - сделать так, чтобы люди воспользовались этим правом без проволочек. Тем более что запрос на кредитные каникулы есть. На встрече с губернатором Иркутской области многие интересовались судьбой своей ипотеки.

Но пока нельзя сказать, что все регионы справляются с поставленными задачами по поддержке семей. Иначе бы в интернете не появлялись различные видеообращения родственников мобилизованных, где они требуют решить их проблемы. Например, в Хакасии до сих пор не все военнослужащие получили положенную единовременную выплату. Региональные власти обещают сделать это до 25 ноября.

Подобное выглядит странно, учитывая те ясные сигналы, которые исходят от президента. Владимир Путин посчитал важным для себя лично приехать на полигон и своими глазами увидеть ход подготовки мобилизованных. Глава государства интересовался всем - начиная от обмундирования и обуви. Личный состав получил зимнюю форму и теплые резиновые сапоги, которые нужны прямо сейчас - в период осенней распутицы.

Важно для президента и как обстоят дела мобилизованных дома. Вот ещё один эпизод со встречи на полигоне. Военнослужащие занимались боевой подготовкой, но Путин постоянно старался говорить не только с командирами, но и с бойцами. И, конечно, поддерживал их.

На сегодняшней встрече с матерями военнослужащих президент рассказал, что звонил бойцам на передовую. "Я по телефону с некоторыми говорил, напрямую. С ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати, эти звонки были", - рассказал Путин.

Всё это показывает, что президент старается узнавать о самочувствии людей не из докладов, а в результате прямого общения. Для этого организована и встреча с матерями мобилизованных. Многое из сказанного посчитали правильным оставить за кадром телекамер, вопросы, очевидно, поднимались самые острые и актуальные.

"Предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас. Из первых уст услышать. Ваши оценки. У вас информация тоже же и оттуда поступает. А ко мне много информации стекается, из разных источников. Но совсем другое – ваши оценки, ваше мнение. И ваши идеи, ваши предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни", - сказал Путин.

Всё это нужно для того, чтобы федеральный центр принимал нужные и своевременные решения. Страна сейчас переживает сложные времена, и кто бы чем ни занимался, должен работать с максимальной отдачей. Поддержки семей мобилизованных это касается особенно. Тем более, что есть мнение, что сложнее не тем, кто уезжает, в данном случае на фронт, а тем, кто остается: любит и ждёт.

Пётр Вершинин, Александр Званцев, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"