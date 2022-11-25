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Путин поручил актуализировать данные военного учета россиян

15:56
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Для этого будет создан специальный ресурс

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах. Эта информация требуется для актуализации документов воинского учета.
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Поручение главы государства адресовано министерствам обороны и цифрового развития России, а также Федеральной налоговой службе. Минобороны назначено координатором будущего ресурса.

В ресурс должны поступить сведения в отношения граждан, состоящих на воинском учете (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и находящихся в запасе СВР и в запасе ФСБ, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе).

До 30 декабря 2022 года главы регионов, Минобороны и Минцифры должны преобразовать необходимые сведения, содержащихся в документах комиссариатов в электронно-цифровую форму. Отчитаться об исполнении поручения предписано до 1 апреля 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что информация о послании Владимира Путина, в котором глава государства якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности.

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