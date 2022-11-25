Спасатели эвакуируют посетителей ТЦ в центре Москвы

Горит первый этаж торгового центра

Спасатели эвакуируют посетителей и сотрудников ТЦ "Елоховский пассаж" на Бауманской улице в Москве. Сообщается о возгорании на первом этаже торгового центра.

"Поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Елоховский пассаж" на Бауманской улице. Пожарные выехали по повышенному рангу сложности", - приводит сообщение экстренных служб ТАСС.

Информацию о пожаре на Бауманской улице и эвакуации людей подтвердили в ГУ МЧС. По последним данным, несколько человек заблокированы в одном из помещений ТЦ. Пожарные сообщают, что открытое горение ликвидировано.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"