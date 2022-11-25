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Спасатели эвакуируют посетителей ТЦ в центре Москвы

15:30
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Горит первый этаж торгового центра

Спасатели эвакуируют посетителей и сотрудников ТЦ "Елоховский пассаж" на Бауманской улице в Москве. Сообщается о возгорании на первом этаже торгового центра.

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"Поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Елоховский пассаж" на Бауманской улице. Пожарные выехали по повышенному рангу сложности", - приводит сообщение экстренных служб ТАСС.

Информацию о пожаре на Бауманской улице и эвакуации людей подтвердили в ГУ МЧС. По последним данным, несколько человек заблокированы в одном из помещений ТЦ. Пожарные сообщают, что открытое горение ликвидировано.

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