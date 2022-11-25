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Путин выразил соболезнования матерям погибших военных

15:38
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Президент лично встретился с матерями участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, заявил, что он лично разделяет боль утраты матерей, потерявших сыновей в боевых действиях. Глава государства проводит встречу с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Поздравляя участниц встречи с предстоящим праздником, президент отметил, что для них он связан с чувством тревоги и заботы.

На встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Владимир Путин заверил, что российские власти будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми, ощущали "поддержку и плечо", сообщает ТАСС. Все участники спецоперации — настоящие герои, никто, кроме них, не знает, с какой опасностью сопряжен их труд.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страна потеряла 5937 человек во время спецоперации по защите Донбасса. Генерал армии отметил, что в ходе СВО идет большая и трудная боевая работа, российские военнослужащие выполняют ее с честью.

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