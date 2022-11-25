Действия ВСУ сравнили с работой полицаев во время немецкой оккупации

Украинские военные проявляют жестокость и бесчеловечность

В среду Россия нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, связанной с военными объектами. Несколько предыдущих волн последовательно выводили из строя энергосистему Украины и её транспортную сеть, нынешний удар оказался той соломинкой, что таки переломила хребет верблюду - накопительный эффект наконец сказался, и Украина выключилась. Во всех крупных городах Незалежной не было света, во многих - воды, были отключены от энергосистемы все три АЭС, наблюдались сильнейшие перебои с интернетом, население бросилось скупать продукты и бензин и снимать наличные, что лишь усугубило эффект. В очередной раз прекрасно проявили себя украинская и вымученная у запада натовская ПРО - все жертвы и разрушения в жилых кварталах из-за попаданий в дома собственных зенитных ракет.

Не видно, но хорошо слышно. Так звучит очередной массированный удар высокоточным оружием. Поражение объектов критической инфраструктуры привело к полному блэкауту на Украине. Пришлось отключить от системы даже не поврежденные атомные станции – им просто оказалось некуда сбрасывать выработанную электроэнергию. В Харькове встало метро – очереди на автобусы. В Киеве паника. В городе образовались многокилометровые пробки: люди скупают топливо и воду.

Полный блэкаут совпал с 7-й годовщиной Крымского. Тогда на Украине многие смеялись и шутили на тему энергоблокады и отсутствия полуострова на ночной карте мира. Сегодня такого же "веселья" не наблюдается. Правда, есть большая разница в подходах. В ноябре 2015 года националисты при поддержке киевской власти уничтожили опоры ЛЭП и лишили жителей Крыма единственного источника энергоснабжения. Россия же наносит удары только по объектам, от которых зависит система военного управления Украины. Поэтому мирные жители начали получать свет, хоть и с перебоями, уже на следующий день.

Разрушения гражданских объектов в окрестностях Киева, да и не только - результат неумелой работы собственных и, с недавних пор, иностранных ПВО, которые Украина прячет исключительно в жилых кварталах. Вот последствия, а вот и доказательство: осколок на фото идентифицировали по маркировке – оказалось, боеприпас американского ракетно-зенитного комплекса NASAMS. Как выяснили журналисты New York Times, поражение мирных объектов западным оружием – не единичный случай.

"Ракета американского производства, выпущенная украинскими войсками, ранила трех мирных жителей на востоке Украины в сентябре, о чем рассказали местные жители и на что указали собранные на месте происшествия обломки. Удар был нанесен высокоскоростной противорадиолокационной ракетой AGM-88B с истребителя. Такие снаряды применяются против РЛС и систем ПВО", - пишут СМИ.

Какие российские ПВО и РЛС искала ракета в подконтрольном Киеву Краматорске, не уточняется. Но накачка оружием продолжится. В качестве очередного предлога НАТО использовало инцидент с упавшими украинскими ракетами в Польше. Берлин предложил свои комплексы Patriot Варшаве. А министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил передвинуть их еще дальше на восток.

И это, помимо гаубиц, танков, самоходок, бронемашин и прочего вооружения, которое сейчас уничтожает российская артиллерия и авиация. Запасы Запада, кажется, подходят к концу, бьют тревогу в американском издании Politico:

"Запад ищет способы увеличить производство противотанкового оружия и новых средств ПВО и все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге".

Сейчас большую часть снарядов Киев тратит на левый берег Днепра. Причем, обстрелы ведутся из жилой застройки Херсона, где полным ходом идет фильтрация населения. По данным властей Херсонской области, украинские силовики убили не менее сотни гражданских, еще 200 человек пропали без вести. Задержан владелец местной станции прогулочных катеров. Мужчина помогал вывозить людей на катерах на левый берег Днепра. ВСУ помогают оставшиеся местные жители – сдают соседей.

Женщину и ее несовершеннолетнего сына задержали за наличие российских денег и подписку на российские страницы в соцсетях. Действия ВСУ уже сравнили с работой полицаев во время немецкой оккупации. Жестокость и бесчеловечность украинские военные проявляют и по отношению к пленным.

При этом на передовой украинцы ведут себя уже не так смело. Военнослужащие 58-й бригады ВСУ рассказали, как дважды их посылали на позиции и дважды они бежали от огня российской артиллерии. ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске. Наши бойцы уже закрепились в городе и теснят противника, говорят – украинцев все меньше, одни наемники.

Но даже при такой поддержке все попытки ВСУ контратаковать на Купянском, Красно-Лиманском и Запорожском направлениях пресекаются упреждающим огнем артиллерии. При этом российские подразделения развивают наступление на Донецком направлении. Штурмовые отряды уже в центре Марьинки. Донбасс медленно, но уверенно освобождают.

Подтягивается и промышленность. Обратная связь и своевременные коррективы – президент обсудил на координационном совете по потребностям спецоперации.

Татьяна Александровна или просто бабушка Таня вяжет теплые жилетки и носки. В каждую вещь вкладывает письмо со словами благодарности. "Я из семьи военных и я все время росла в гарнизонах. И я видела этих солдатиков, какие они молоденькие, какие… Ну им тепло надо. Ну, я вяжу и думаю, ну какое-то тепло я им передам", - говорит она.

Из Крыма на фронт передают продовольствие, технику, предметы первой необходимости. Посильную помощь сейчас оказывают многие просто по зову сердца.

В Ялте собирают гуманитарную помощь, а еще шьют одежду для эвакуированных жителей освобожденных территорий и для наших бойцов. В городе работают 34 швеи. Все волонтеры. Кто-то работает из дома, кто-то приходит в пошивочный цех. Его специально организовали для тех, у кого есть навыки, но нет специального оборудования. Здесь уже по готовым выкройкам можно сделать теплые кофты, носки или балаклавы. Все это еженедельно отправляется на передовую.

Туда, где сейчас наступает переломный момент. На Донбассе фаза практически непрерывных сражений. Выиграть которые поможет только постоянная поддержка надежного тыла.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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