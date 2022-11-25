На Украине хотят запретить деятельность РПЦ: причины и последствия

СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре

У небратьев - очередной подход к снаряду под названием РПЦ. Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" - вторая по размеру парламентская партия Украины - внесла в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности Русской Православной Церкви на территории страны. Цель указана четко - "освобождение Украины от РПЦ". Под эту духоподъемную инициативу СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре в поисках антиукраинской деятельности насельников монастыря.

Это видео появилось ещё 13 ноября. На нём верующие в стенах Киево-Печерской лавры якобы исполняют песнь Пресвятой Богородицы, в которой есть подобные строки. Впрочем, так ли это на самом деле, сказать сложно. Видео плохое. А вот звук достаточно качественный, что вполне может указывать на монтаж. Об этом почти сразу заявили и в руководстве Лавры.

Впрочем, оправдания не помогли. И вот уже на этой неделе у входа в Киево-Печерскую лавру выставили полицейские блокпосты. А СБУ сообщило, что проводит там оперативные мероприятия по поиску российских диверсантов, снабдив это сообщения кадрами оперативной съемки. А затем и комментарием главы СНБО Данилова, который торжественно отрапортовал:

"Там были найдены определённые документы. И там были обнаружены определённые граждане... Скорее всего, граждане Российской Федерации. И теперь мы пытаемся выяснить, что они там делали и почему они там оказались".

Вероятных диверсантов общественности, правда, так и не показали, ограничившись фотографиями газет и журналов на русском языке. А также денег, среди которых нашлись и российские рубли. Целых три тысячи. Впрочем, для обвинения в работе на ФСБ и этого хватило с лихвой.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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