Лекарство от двоемыслия: западные политики "переобуваются" после отставки

Общественное мнение на западе готово к правде

Уже давно замечено, что стоит западному политику или высокопоставленному чиновнику уйти в отставку, как он резко меняет свою риторику и начинает признавать то, чего годами он в упор не видел и говорить вещи, которые будучи при должности, из него и пытками бы не выбили. Из самого свежего - заявления японского экс-премьера Ёсиро Мори по поводу происходящего на Украине. Мори задался вопросом на грани фола по западным меркам - почему критикуют Путина, а не Зеленского, который, по мнению японца, и есть один из главных виновников происходящего? Есть ли лекарство от двоемыслия? Или оно намертво вшито в западную политику?

Нынешний японский премьер Кисида стал вассалом Вашингтона, а местные СМИ банально копируют мысли западной прессы. Это не критика Японии со стороны российских экспертов и даже не статья в оппозиционной газете. Такое мнение высказывает бывший глава кабмина островного государства Есиро Мори. Он же покушается на священную корову запада – Владимира Зеленского:

"Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента Путина, а господина Зеленского вообще не берут в расчет. Господин Зеленский заставил страдать многих украинцев".

Есиро Мори был премьером Японии всего год – до апреля 2001-го. Особой симпатией к России во время своего правления не отличался. Хотя в дальнейшем входил в переговорную группу Синдзо Абэ, которая обсуждала статус Курильских островов. Но пока был в большой политике, Мори действовал в фарватере интересов Соединенных Штатов, как и последующие японские лидеры. Бывший премьер перестал скрывать свое мнение лишь когда ему исполнилось 85. Экс-генсек французского МИДа Морис Гудро Монтань разоткровенничался чуть раньше – в 69 лет. Зато рассказал о том, что могло в буквальном смысле изменить ход истории:

"Францией был предложен план совместного протектората над Украиной со стороны России и стран НАТО для гарантий нейтрального статуса этой страны. Россия заинтересовалась планом, ведь он снимал вопрос Крыма и российского флота. Но Кондолиза Райс сказала: Франция разошлась. Вы и так много лет блокировали нам первую волну вступления стран Центральной Европы в НАТО. И мы не дадим блокировать вторую. Из этого мы поняли, что конечная цель американцев – вступление Украины в НАТО".

Речь о действующих политиках, а бывшие американские лидеры тоже проявляют чудеса миролюбия и здравомыслия. Экс-президент США Джимми Картер еще в 2015 году заявлял, что понимает, почему Россия вернула Крым:

"Возвращение Крыма в Россию в нынешних условиях было неизбежным. Я бы очень хотел, чтобы отправка оружия на Украину не осуществлялась - как Киеву, так и востоку Украины. Я надеюсь, что президент Обама не будет отправлять туда оружие".

Впрочем, Обама на тот момент был президентом, поэтому Украину стали усиленно накачивать западным оружием. Последующие Минские соглашения саботировались Киевом как минимум с молчаливого согласия запада.

"Бывшим государственным деятелям и другим персонам очень свойственно использовать компенсаторный механизм, когда они уходят в отставку и начинают оправдываться перед избирателями, перед людьми. Гражданское общество на самом деле достаточно цинично и прагматично смотрит на действия действующих политиков, понимая, что они находятся в жестких рамках, стереотипах. Эти стереотипы, по сути, диктуют модели их поведения. И вот когда они становятся бывшими, они выходят из этой матрицы и начинают откровенничать", - рассказал политолог Алексей Мухин.

Та же фрау канцлерин не стала исключением. Буквально вчера Ангела Меркель заявила, что в определенный момент ей просто не дали наладить диалог с Владимиром Путиным.

"Длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему. Необходимо относиться к заявлениям из Москвы серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф", - отметила она.

Вот только 6-7 лет назад серьезности у запада было куда меньше. О чем тогда говорил еще один бывший – министр обороны и внутренних дел Франции.

"Вторые Минские соглашения не реализуются из-за Украины, отказывающейся от политической части, которая подразумевает выборы в восточных русскоязычных регионах и конституционную реформу, дающую широкую автономию. И теперь наказывают Россию! Это настоящий цирк!" – сказал Жан-Пьер Шевенман.

Этот цирк, по мнению бывшего замминистра финансов США Пола Робертса, происходил из-за высокомерия запада и его чувства вседозволенности. "Америка отказывается видеть, что у России закончилось терпение, и это страшно. Во времена холодной войны не могло быть и речи о том, чтобы какой-то дурак с серой в ушах вообразил себя мачо и в один прекрасный день рискнул ядерной войной", - отметил он.

Такие резкие, но, по сути своей, справедливые формулировки экс-чиновников, западная аудитория теперь, по мнению экспертов, воспринимает всерьез. По объективным причинам.

"Среди большей части западной аудитории, несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду, данные заявления политиков находят все больший и больший отклик. Чем больше западный обыватель страдает лично от высоких цен на горючее, от высоких цен на энергоносители в целом, от проблем, связанных, например, от падения потока российских туристов в Италию, которые раньше давали самую большую кассу, между прочим, тем больше прислушивается общественность к этим критическим заявлениям, это однозначно", - рассуждает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

О том, что общественное мнение на западе готово к правде – горькой для действующих политиков, можно судить хотя бы по многочисленным акциям протеста в разных странах Европы. В такой ситуации России необходимо активно доносить здравые мысли западной аудитории.

"Нужно сообщать, что говорят эти отставные политики или оппозиционные политики. Нам необходимо последовательно работать со всеми заявлениями, со всеми высказываниями, которые нас поддерживают. Благо, их не так уж и мало. И они действительно способны и могут создать критическую массу, влияющую на происходящее", - заявил Павел Данилин.

Потому что, когда масса станет по-настоящему критической, нынешние западные политики могут остаться не у дел. А бывшие - занять их место. Впрочем, это позитивный прогноз. Ведь не исключено, что приступы здравомыслия - лишь попытка оправдаться перед историей. Не надо забывать и про самый банальный, но от этого не менее важный нюанс – деньги. Отставники поголовно пишут мемуары, а издательства требуют пиара. А экс-лидеры, которые довели свои страны до такого состояния, а в других лишили жизней десятки тысяч человек, только пытаются делать вид, что они прозрели. И если представится возможность вернуться в большую политику, русофобия у вчерашних правдорубов, вполне вероятно, заиграет с новой силой.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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