Путин призвал матерей участников СВО не верить интернету

В Сети "куча фейков" о спецоперации

Информации о событиях в зоне специальной военной операции, которая появляется в интернете, верить нельзя. В Сети куча всяких фейков, заявил президент России Владимир Путин.

"Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров и тем более в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи", - сказал Путин на встрече с матерями участников СВО.

Глава государства пояснил, что сейчас много атак на информационном фронте. Это не ново для современного мира, однако с учетом широкого распространения современных технологий явление стало особенно актуальным и эффективным. Ведь информация - это тоже оружие борьбы, подчеркнул Путин.

Президент России объяснил свое решение провести встречу, приуроченную ко Дню матери, тем, что хотел выслушать матерей военнослужащих. Путин отметил, что важно получить информацию и услышать оценки из первых уст, передает "Интерфакс".

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