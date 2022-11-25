Путин поговорил по телефону с участниками СВО

Военные не ожидали звонка президента

Владимир Путин лично говорит по телефону с участниками спецоперации. Об этом президент России рассказал на встрече с матерями военнослужащих.

"Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу", - сказал Путин. Глава государства уточнил, что связывался с участниками СВО через их матерей.

По словам Путина, военнослужащие не ожидали звонка президента. Российский лидер заявил, что каждого участника спецоперации можно назвать героем, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"