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Путин поговорил по телефону с участниками СВО

16:31
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Военные не ожидали звонка президента

Владимир Путин лично говорит по телефону с участниками спецоперации. Об этом президент России рассказал на встрече с матерями военнослужащих.

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"Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу", - сказал Путин. Глава государства уточнил, что связывался с участниками СВО через их матерей.

По словам Путина, военнослужащие не ожидали звонка президента. Российский лидер заявил, что каждого участника спецоперации можно назвать героем, передает РИА Новости.

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