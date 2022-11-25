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В ЕС выразили недовольство из-за сверхприбыли США от конфликта на Украине

18:10
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Вашингтон задрал цены на свой газ

Следующий год для Европы будет еще более тяжелым в случае отказа от российского газа. Об этом заявил один из еврочиновников в интервью газете "Монд", отвечая на вопросы о введении потолка цен на газ. По его словам, установление ограничений не приведет автоматически к снижению стоимости топлива для потребителей. Сложной энергетической ситуацией в Европе воспользовались США, которые задрали цены на свой газ и государственными субсидиями поставили производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке. Что вызвало недоумение даже у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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