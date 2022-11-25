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Будапешт заявил о дискриминации венгерских компаний на Украине

17:13
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Их обвиняют в сотрудничестве с Россией

Венгерские компании подвергаются дискриминации на Украине, Киев чинит препятствия их деятельности. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, такое отношение к фирмам продиктовано лишь тем, что они работают также и в России.

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Сийярто упомянул такие крупные венгерские компании, как фармацевтические Gedeon Richter и Egis, а также нефтегазовую MOL. Министр сообщил, что на украинском рынке была запрещена некоторая продукция Richter и Egis, а MOL собирались бойкотировать.

"Эти компании работают абсолютно легально, они не нарушали никаких законов. Их единственное "прегрешение" заключается в том, что они являются международными компаниями и поэтому присутствуют в России", - цитирует Сийярто ТАСС.

В Будапеште рассчитывают, что ЕС и Киев предпримут действия, чтобы гарантировать работу компаний из стран - членов ЕС на Украине. Действия украинских властей в Венгрии считают неприемлемыми.

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