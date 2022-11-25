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ЕС потребовал от Сербии признать Косово и ввести антироссийские санкции

17:56
  • пятница
  • 25 ноября 2022

В Белграде требования назвали противоречивыми

Признать независимость Косова и ввести антироссийские санкции – такие требования предъявили Сербии представители Европейского парламента. Сербский премьер-министр Ана Брнабич после встречи с главой делегации ЕС Эмманюэлем Жофре отметила противоречивость этих условий.

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"В одной рекомендации говорится, что Сербия может стать членом Евросоюза только в том случае, если согласится на санкции против Российской Федерации, потому что Россия нарушила территориальную целостность международно признанного государства… Другая рекомендация заключается в том, что вы можете продолжить свой европейский путь только в том случае, если сами откажетесь от своей территориальной целостности", - удивилась Брнабич.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что Белград введет санкции против России только в том случае, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой. Вучич подчеркнул, что Сербия не ведет политику санкций против тех, кто помогал ей в вопросе сохранения территориальной целостности, передает ТАСС.

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