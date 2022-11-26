Заразились ковидом 6088 человек

За сутки в России госпитализирован 1321 больной коронавирусом, всего зафиксировано 6 088 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 568 846 человек с COVID-19, умерло 381 789 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 236 человек, зарегистрировано 1 212 новых больных, всего в столице 3 252 652 инфицированных, скончались 46 930 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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