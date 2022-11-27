В России госпитализирован с коронавирусом ещё 661 человек

Ситуация стабилизируется

За сутки в России госпитализирован 661 больной коронавирусом, всего зафиксировано 5 918 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 574 674 человека с COVID-19, умерло 391 840 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 188 человек, зарегистрирован 1 061 новый больной, всего в столице 3 253 713 инфицированных, скончались 46 944 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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