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Путин: воссоединение ДНР и ЛНР с Россией в 2014 году позволило бы избежать жертв

18:36
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Но были надежды на Минские договоренности

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России должно было бы произойти раньше, признал Владимир Путин. Однако в 2014 году еще были надежды на урегулирование в Донбассе, отметил российский президент.

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"Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами. Ну, хорошо, что это вообще произошло", - сказал глава государства на встрече с матерями участников военной спецоперации.

Путин напомнил, что в 2014 году еще была надежда на Минские соглашения. Исходили из того, что в их рамках Луганск и Донецк смогут воссоединиться с Украиной, приводит слова президента "Интерфакс".

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