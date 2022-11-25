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Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в новой Москве

19:04
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Сгорел коттедж в Крекшино

Вдова известного режиссера и актера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве. Загорелсся принадлежащий Говорухиным дом в коттеджном поселке Лесное озеро в Крекшино.

Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Умер режиссер Станислав Говорухин

"При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина", - сообщили в экстренных службах агентству ТАСС.

В доме, где случился пожар, жил и Станислав Говорухин. Режиссер умер 14 июня 2018 года. Галина Говорухина - вторая жена народного артиста России, ранее работала монтажером на Одесской киностудии.

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Вдова Станислава Говорухина Галина (справа)
Вдова Станислава Говорухина Галина (справа)
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