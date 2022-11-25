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Путин отверг необходимость дальнейшего набора по частичной мобилизации

19:37
  • пятница
  • 25 ноября 2022

"Хватит нам", - заявил президент

Дополнительного набора в рамках частичной мобилизации не планируется. Президент России Владимир Путин отверг необходимость такого шага во время общения с матерями участников СВО.

Путин: воссоединение ДНР и ЛНР с Россией в 2014 году позволило бы избежать жертв
Путин поговорил по телефону с участниками СВО

"Не надо, не надо, хватит нам", - заявил Путин.

Президент отреагировал на рассказ Ирины Сумыниной из Краснодара. Она сообщила главе государства, что у нее четыре сына, двое сыновей и муж уже участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Младшему сыну 17, Ирина призналась, что с ужасом ожидает его 18-летия, боится, что и он пойдет воевать. с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", - поделилась участница встречи. Путин успокоил женщину, добавив, что и одному из сыновей пора бы вернуться из зоны СВО домой.

Ранее в Кремле опровергли информацию некоторых СМИ о том, что президент якобы намерен объявить о "мобилизации страны". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщения не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

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