Если зима будет холодной, потери превысят 300 тысяч человек

Европе предсказали всплеск смертности предстоящей зимой. Причина - высокие цены на газ и электричество. Также ситуацию обострят плохие погодные условия, последствия пандемии и тяжесть сезонного гриппа, считают эксперты британского издания The Economist.

По подсчетам исследователей, в случае холодной зимы количество смертей может увеличиться до 335 тысяч человек. Отмечается, что подорожание электроэнергии на 10% поднимет уровень смертности на 0,6%. Если же предстоящая зима повторит самый холодный сезон за 20 лет, смертность увеличится на 185 тысяч.

Издание приводит данные по Великобритании, где зимой смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 26% процентов, а число случаев ОРВИ повышается на три четверти. Люди из-за холода проводят больше времени в помещении, где ускоряется передача микробов. Кроме того, холод влияет на густоту крови и повышает давление, что грозит ростом числа инсультов.

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