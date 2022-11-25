Разговоры с Францией оставили Кулебу без денег на телефоне

У главы МИД Украины хорошие отношения с французской коллегой

Дмитрий Кулеба признался, что на счету его телефона часто не остается денег. Причина в активном общении главы украинского МИД с коллегой из Франции Катрин Колонна.

"У моего президента прекрасные отношения с Эммануэлем Макроном, у меня самого прекрасные отношения с Катрин Колонна. Мы всегда на связи, иногда так часто, что у меня заканчиваются деньги на счету телефона", - заявил Кулеба в интервью газете Parisien.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон также активизировал общение с украинским коллегой. Он разрешил Владимиру Зеленскому звонить ему с помощью мессенджера.

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