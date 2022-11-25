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Киев заявил о "существенном" дефиците в энергосистеме страны

21:20
  • пятница
  • 25 ноября 2022

По данным энергетиков, система работает на 70% мощности

Дефицит украинской энергосистемы на вечер пятницы составляет 30%. Наблюдается существенный дефицит электроэнергии сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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"По состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит - 30% от потребности потребления", - приводит сообщение "Укрэнерго" ТАСС.

Удары по объектам инфраструктуры на всей территории Украины 23 ноября продолжались более двух часов. Сообщения о взрывах и последующих отключениях энергоснабжения поступали из  Днепропетровска, Киева, Львова, Николаева, Одессы, Харькова и других городов. Аварийно отключились от энергосистемы все находящиеся под контролем Киева АЭС - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

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