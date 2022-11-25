Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Ройзмана и Новикова

Фигуранты занимаются политической деятельностью

Минюст расширил реестр физлиц-иноагентов. В список попали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и адвокат Илья Новиков.

В списке также оказались ведущая телеканала "Дождь" (признанного СМИ-иноагентом) Анна Монгайт и бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин.

Минюст также внес в перечень журналистку из Улан-Удэ Александру Гармажапову и координатора пермского представительства движения "Голос" (признан НКО, исполняющей функции иностранного агента) Виталия Ковина. По данным ведомства, указанные лица занимаются политической деятельностью и финансируются с Украины.

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