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Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Ройзмана и Новикова

21:45
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Фигуранты занимаются политической деятельностью

Минюст расширил реестр физлиц-иноагентов. В список попали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и адвокат Илья Новиков.

Минюст внес в список физлиц-иноагентов гендиректора "Дождя"
Минюст включил Пономарева и Роднянского в список физлиц-иноагентов

В списке также оказались ведущая телеканала "Дождь" (признанного СМИ-иноагентом) Анна Монгайт и бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин.

Минюст также внес в перечень журналистку из Улан-Удэ Александру Гармажапову и координатора пермского представительства движения "Голос" (признан НКО, исполняющей функции иностранного агента) Виталия Ковина. По данным ведомства, указанные лица занимаются политической деятельностью и финансируются с Украины.

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