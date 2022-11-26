Путин дал задание "Ростеху" обеспечить потребности армии

Президент поздравил коллектив корпорации с 15-летием

Индустриальному флагману отечественной экономики - госкорпорации "Ростех" - исполнилось 15 лет. Владимир Путин поздравил коллектив с юбилеем, отметив, что своим трудом и энергией сотрудники предприятий вносят вклад не только в укрепление обороноспособности страны, но и в развитие смежных гражданских отраслей.

Глава государства подчеркнул, что сегодня задача номер один - сделать всё, чтобы в полном объёме обеспечить потребности наших Вооружённых Сил, сообщает "ТВ Центр".

"Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники – это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надёжности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения", - отметил президент.

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