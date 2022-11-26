ВСУ открыли огонь по Донецку и Новой Каховке

Есть жертвы среди мирного населения

Этой ночью украинские радикалы ударили по Донецку натовским калибром, выпустили четыре снаряда. В прицеле боевиков оказался и посёлок Каштановое. В Новой Каховке Херсонской области семь человек погибли под массированным обстрелом ВСУ.

В Кировском районе Донецка улицы усеяны осколками, обломками кирпичей и стекла. Столицу Донбасса, а вместе с ней и Горловку, националисты обстреляли из реактивных установок. В Стаханове повреждены дворец культуры "Шахтёр", местная телерадиокомпания и несколько жилых домов, сообщает "ТВ Центр".

Ещё один артналет ВСУ совершили в Запорожье. Открыли огонь из натовских гаубиц по посёлкам на освобождённых территориях. Коварство в том, что пушки, из которых вели обстрел, спрятаны между домами, в плотной городской застройке областного центра.

На поиск замаскированных артбатарей ВСУ поднимается истребитель. Через несколько минут цель обнаружена. Выстрел ракетами класса "воздух - поверхность". Оружие высокоточное и бьёт без промаха. Одновременно авиация разносит в щепки укрепления нацистов под Авдеевкой. Здесь - главный опорный пункт ВСУ на всем донбасском фронте.

К позициям боевиком на этом оперативном направлении незаметно выдвигаются самоходки. От разведки врага их скрывает густой лес. От диверсионных групп защищает взвод охраны. Координаты мест, где у ВСУ спрятаны миномёты и американские гаубицы М-777, уже получены.

Самоходка открывает огонь без пристрелки. Артиллеристы говорят - набрасывать боеприпасы для дополнительной корректировки нет нужды. Один снаряд - одна уничтоженная цель. За время спецоперации научились работать ювелирно.

Уже понятно, что холода увеличат потери ВСУ. Не только в результате боевых действий, но и болезней. Боевики увязли на направлении Сватово, Красного Лимана, Кременной. С трудом удерживают Соледар и Артёмовск. О наступлении на запорожском участке, похоже, забыли вообще.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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