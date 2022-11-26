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Минобороны показало работу экипажей Ми-35 на малых высотах

11:01
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Вертолёты выполняют задачи в зоне спецоперации

Ювелирную работу экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 показало Минобороны. Лётчики Западного военного округа действуют на малых высотах, их появление всегда неожиданно для противника.

На кадрах хорошо видно, как неуправляемыми ракетами уничтожена очередная вражеская цель. Пилоты называют Ми-35 летающей боевой машиной пехоты.

Скорость и огневая мощь - отличительные характеристики вертолёта. Помимо ударных задач экипажи сопровождают колонны, доставляют десант, эвакуируют раненых, сообщает "ТВ Центр".

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