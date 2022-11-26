Десантникам вручили высокие награды за подвиги в зоне СВО

Бойцы проявляют мужество и героизм

За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, высокие государственные награды получили военнослужащие ВДВ. Им были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", а также именные ножи и грамоты от командующего Воздушно-десантными войсками.

Во время церемонии прозвучали слова благодарности бойцам и пожелания скорейшего возвращения домой с победой, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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