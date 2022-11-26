Названы имена лучших бойцов спецоперации по защите Донбасса

Героев СВО представили в Минобороны

В Минобороны России рассказали о подвигах защитников Донбасса. Сержант Василий Дорошенко под обстрелом украинских националистов сумел в кратчайшие сроки отремонтировать повреждённую аппаратуру. Восстановленная связь со штабом группировки позволила успешно отразить вражескую атаку.

Командир отделения Никита Разнатовский со своими подчинёнными вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, чтобы отвлечь внимание радикалов от группы наших военнослужащих оказавшихся в окружении. Блокада радикалов была прорвана.

Младший сержант Герман Бурцев, несмотря на полученное ранение, продолжил руководить своим отделением и уничтожать неприятеля. Благодаря решительным действиям Германа нашим войскам удалось вытеснить боевиков из населённого пункта, сообщает "ТВ Центр".

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