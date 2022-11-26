ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена лучших бойцов спецоперации по защите Донбасса

10:43
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Героев СВО представили в Минобороны

В Минобороны России рассказали о подвигах защитников Донбасса. Сержант Василий Дорошенко под обстрелом украинских националистов сумел в кратчайшие сроки отремонтировать повреждённую аппаратуру. Восстановленная связь со штабом группировки позволила успешно отразить вражескую атаку.
Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Командир отделения Никита Разнатовский со своими подчинёнными вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, чтобы отвлечь внимание радикалов от группы наших военнослужащих оказавшихся в окружении. Блокада радикалов была прорвана.

Младший сержант Герман Бурцев, несмотря на полученное ранение, продолжил руководить своим отделением и уничтожать неприятеля.  Благодаря решительным действиям Германа нашим войскам удалось вытеснить боевиков из населённого пункта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.