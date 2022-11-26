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В Джидде устраняют последствия разрушительного наводнения

12:40
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Есть погибшие

Последствия разрушительного наводнения ликвидируют в Саудовской Аравии. В Джидде мощные потоки воды сносили всё на своём пути. Есть погибшие. Причиной паводка стали сильнейшие за всю историю наблюдения ливни.
Улицы Джидды превратились в реки из-за наводнения

На улицах Джидды - пугающая тишина. Стихия улеглась, а люди просто онемели от перенесённого шока. Улицы превратились в кладбище машин и горы мусора. Второй по величине город Саудовской Аравии пережил потоп, равных которому в его истории ещё не было, сообщает "ТВ Центр".

Ливни, длившиеся восемь часов, вызвали хаос. Затопило дороги, дома, прекратилось электроснабжение. Пришлось закрыть школы, университеты и международный аэропорт имени короля Абдулазиза. До авиагавани невозможно было добраться.

Перекрыли дорогу в священный город Мекка. А после сообщений о, как минимум, двух погибших, власти призвали жителей четырёхмиллионного города не выходить из дома, что бы ни случилось. Те же, кто оказался на улице, молили о помощи.

В спасении людей участвовали все экстренные подразделения, включая полицию и врачей. Метеорологическая служба королевства выступила с пугающим заявлением. За несколько часов только в южной части Джидды выпало 179 миллиметров осадков.

Это действительно странно и страшно, учитывая, что за весь ноябрь здесь никогда не выпадало больше 23-х. Судя по нанесённым стихией разрушениям, ликвидация последствий наводнения займёт не один день.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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