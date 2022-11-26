Подведены итоги конкурса "Цифровой прорыв"

Победители получили денежные призы

В Москве подвели итоги всероссийского чемпионата конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". В этом году проект объединил почти десять тысяч человек из разных регионов.

В финал вышли более полутора тысяч участников. В течение месяца они разрабатывали сложнейшие модели и алгоритмы для крупнейших отечественных корпораций.

Победители получили крупные денежные призы. Конкурс - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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