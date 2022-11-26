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В Москве наградили бизнесменов, поддержавших участников СВО

11:49
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Предприниматели помогают семьям военнослужащих

В Москве вручили награды бизнесменам, которые в рамках акции "Мы вместе" поддерживают участников спецоперации и их семьи. Церемония прошла во время фестиваля "Твоё дело. Время возможностей". 
Путин поговорил по телефону с участниками СВО

На мероприятии собрались молодые предприниматели из разных регионов страны. Для них организовали стратегические сессии и мастер-классы с участием ведущих экспертов, сообщает "ТВ Центр".

"Молодёжное предпринимательство - одно из стратегических векторов, направлений в части государственной молодёжной политики. Много молодых людей вовлечены в эту повестку, хотят в ней развиваться и наша задача - поддержка таких инициатив. Поэтому в 2021 году мы запустили большую программу всероссийского молодёжного предпринимательства, где огромное количество различных акцентов поставлено для того, чтобы вовлекать и популяризировать молодёжное предпринимательство", - отметил заместитель главы Росмолодёжи Денис Аширов.

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