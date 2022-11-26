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Байкальские нерпы отдыхают на льду (видео)

13:43
  • суббота
  • 26 ноября 2022

У них заканчивается пляжный сезон

"ТВ Центр" показывает кадры с берегов Байкала, вызывающие умиление. Тысячи нерп устремились в Чивыркуйский залив, чтобы понежиться на первом прозрачном льду.

Видео открытия пляжного сезона у ластоногих сделали сотрудники Забайкальского национального парка. Тюлений отдых проходит по всем правилам - неспешные игры, солнечные ванны и пускание воздушных пузырей.

Лежебоки набираются сил перед трудным подлёдным периодом в темноте и суровых условиях. Поскольку нерпы не умеют дышать под водой, им придётся постоянно проделывать специальные отдушины для получения кислорода. Совсем скоро у тюленей закончится курортная жизнь в нацпарке и они перекочуют в открытый Байкал.

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