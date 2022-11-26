В Минздраве предупредили об активном распространении свиного гриппа

Необходимо вакцинироваться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в этом сезоне. Глава ведомства призвал россиян вакцинироваться от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции, сообщает РИА Новости.

"В этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление имеет значение", - сказал глава Минздрава.

Свиной грипп - инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами обычного гриппа. В случае тяжёлого течения болезни может проявляться вирусная пневмония, которая, в отличие от бактериальной, не лечится антибиотиками.

В середине ноября о росте активности свиного гриппа предупреждал Роспотребнадзор. Ведомство также призывало россиян активнее прививаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"