Лавров пообещал жителям Украины освобождение от неонацистов

Мы будем жить в дружбе и согласии

Москва пообещала, что украинский народ будет избавлен от неонацистского режима. С важным заявлением о целях проводимой на Украине специальной военной операции выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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