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Путин и Алиев обсудили мирное урегулирование Баку и Еревана

13:13
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Президенты второй раз за неделю пообщались по телефону

Владимир Путин и Ильхам Алиев второй раз на этой неделе обсудили реализацию договорённостей с Арменией. Об очередном телефонном разговоре президентов России и Азербайджана сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - говорится в сообщении.

Предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября. Тогда лидеры России и Азербайджана подчеркнули необходимость продолжения работы в трёхстороннем формате и отметили важность восстановления транспортных связей на Южном Кавказе.

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