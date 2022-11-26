Захарова сравнила Зеленского с пропавшей в Польше ракетой

Он тоже может "исчезнуть" для НАТО

Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление польского президента о пропаже второй ракеты, которая 15 ноября якобы упала на территорию Украины. По мнению официального представителя МИД, теперь пропасть может и президент Украины.

"Президент Польши Дуда: "Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", - написала Захарова у себя в Telegram-аккаунте.

Комментируя это высказывание, Захарова в шутку предположила, что "потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен".

15 ноября на территории Польши в нескольких километрах от границы с Украиной упала ракета. Сообщалось о двух погибших. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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